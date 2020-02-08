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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بمرافقة مدرعات ترفع علم هذه الدولة...قوات الشرعية تدخل العاصمة عدن.."شاهد"

وصلت قبل قليل قوة عسكرية تتبع الجيش إلى مدينة عدن. وقال شهود عيان لـ"عدن الغد" أن قوة عسكرية من الجيش التابع للشرعية دخلت إلى مدينة عدن مساء اليوم السبت. جديد اب برس : Advertisements وأضافوا أن القوة وصلت عدن قادمة من محافظة أبين ودخلت الى المدينة عبر نقطة العلم. وأشاروا إلى أن مدرعات سعودية رافقت قوات الشرعية اثناء دخولها مدينة عدن.

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