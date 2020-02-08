شكرا لمتابعة خبر عن بعد تهديدات الحوثي باقتحام مارب..الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يباغت الجميع ويجعل الشيخ سلطان العرادة يطير فرحا عن دور القوات الامريكية في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد تهديدات الحوثي باقتحام مارب..الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يباغت الجميع ويجعل الشيخ سلطان العرادة يطير فرحا عن دور القوات الامريكية في مأرب

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