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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..انفجار الوضع العسكري في عدن والانتقالي يقدم على خطوة ارعبت قوات الشرعية وتدخل عاجل لطائرات التحالف يقلب الامور راسا على عقب( صورة مخيفة )

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..انفجار الوضع العسكري في عدن والانتقالي يقدم على خطوة ارعبت قوات الشرعية وتدخل عاجل لطائرات التحالف يقلب الامور راسا على عقب( صورة مخيفة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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