شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..يحيى الراعي يباغت الحوثيين ويصدر توجيهات عاجلة للوزراء صعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط لأنها توجيهات ستقضي على حكومة الانقلابيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..يحيى الراعي يباغت الحوثيين ويصدر توجيهات عاجلة للوزراء صعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط لأنها توجيهات ستقضي على حكومة الانقلابيين

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..يحيى الراعي يباغت الحوثيين ويصدر توجيهات عاجلة للوزراء صعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط لأنها توجيهات ستقضي على حكومة الانقلابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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