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صنعاء - ياسمين الخيامي - ماكان يخشاه ويرتعب منه كل مغترب يمني وقع بالفعل..وقرار حوثي مباغت يقصم ظهور كل المغتربين ويجعلهم يكرهون الحوثي وميليشياته (نص القرار الصادم)

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