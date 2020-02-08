شكرا لبحثكم عن خبر طقم حوثي يدهس شخصين قبل صلاة الجمعة في ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية بمحافظة ذمار، الجمعة، بأن طقم حوثي دهس شخصين قبل صلاة الجمعة في المدينة أثناء ما كان ماراً بسرعة جنونية.

وأفادت المصادر بقيام طقم عسكري تابع للمليشيا الحوثية بدهس مواطنين كانا على متن دراجة نارية، مقابل بوابة الاستاد الرياضي، أحدهما حالته حرجة.

واشارت المصادر الى إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ذمار العام لتلقي العلاج.

وارتفعت في المحافظة ضحايا الحوادث الناتجة عن السرعة الجنونية .