شكرا لبحثكم عن خبر الصحة العالمية تكشف عن أسباب توقف رحلة الجسر الجوي الطبي من مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت منظمة الصحة العالمية عن أسباب توقف رحلة الجسر الجوي الطبي من مطار صنعاء الجمعة.

وقالت المنظمة في صفحتها على الفيس بوك، إنه لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم الجمعة من مطار صنعاء كما هو مخطط لها، مؤكدة ان توقف الرحالات يعود لأسباب فنية.

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وعبرت الصحة العالمية عن أسفها الشديد لعدم اقلاع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم من صنعاء، مشيرة بأنها سوف تحدد موعدها في وقت لاحق.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.