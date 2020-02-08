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الصحة العالمية تكشف عن أسباب توقف رحلة الجسر الجوي الطبي من مطار صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت منظمة الصحة العالمية عن أسباب توقف رحلة الجسر الجوي الطبي من مطار صنعاء الجمعة.

 

وقالت المنظمة في صفحتها على الفيس بوك، إنه لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم الجمعة من مطار صنعاء كما هو مخطط لها، مؤكدة ان توقف الرحالات يعود لأسباب فنية.

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وعبرت الصحة العالمية عن أسفها الشديد لعدم اقلاع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم من صنعاء، مشيرة بأنها سوف تحدد موعدها في وقت لاحق.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية على التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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