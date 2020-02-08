شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء.. القبض على "أربعيني" سخر منزله لشبكات دعارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر أمني، بالعاصمة صنعاء، يوم الجمعة، بأن الشرطة ضبطت "أربعيني" بعد اعترافه بتسهيل منزله لـ " شبكة دعارة".

وذكر المصدر لـ " المشهد اليمني " أن مباحث أمانة العاصمة ضبطت متهما، بشرب الخمر وصناعته وترويجه مع المخدرات، و إدارة شبكة دعارة.

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وبين المصدر بأن المتهم اعترف للبحث الجنائي بمعرفته لعدد من الفتيات، وتسهيل منزله للدعارة فيه، والإخلال بالآداب العامة.