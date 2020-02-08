شكرا لبحثكم عن خبر بعد إقالته رسميا.. إعادة قائد عسكري لمنصبه الكبير وبشكل غير معلن(الاسم ــ المنصب) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعادة قيادة وزارة الدفاع اليمنية قائدا عسكريا إلى منصبه بعد إقالته وتعيين بدلا منه لعدة أشهر. وأفادت مصادر مطلعة إن قيادة وزارة الدفاع التابعة للحكومة الشرعية أعادة العميد الركن خالد الاشول إلى منصب مدير إدارة العمليات الحربية. وذكرت المصادر أن وزارة الدفاع اعادة الاشول لإدارة الدائرة بعد إقالته قبل نحو ستة أشهر وتعيين قائما بالاعمال طوال فترة الإقالة. وكانت وزارة الدفاع أوقفت الاشول وكلفت بدله نائبه, في حين عين وزير الدفاع الاشول مستشارا له.

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