خسائر كبيرة تطال مليشيات الحوثي في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

الخليج 365 - الحديدة

رفعت هجمات ومحاولات تسلل نهار ومساء الجمعة في الدريهمي وحيس، خسائر مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن في ثلاثة أيام تلقت خلالها ضربات موجعة في جبهة الساحل الغربي وتكبدت خسائر في محاور القتال بالحديدة والبرح غربي تعز.



وبينما سحقت القوات المشتركة تسللا حوثيا في الدريهمي مساء الجمعة موقعة قتلى وجرحى في صفوف المليشيات ودمرت أسلحة وذخائر عقب ساعات من تكبيد وصد هجوم حوثي من ثلاثة محاور على حيس، انكسرت سلسلة هجمات حوثية أعدت وحشدت لها المليشيات على مدى الأيام الماضية سعياً منها لإحراز تقدم في أي من المواقع في جبهات الجبلية والدريهمي وأوقعت خسائر بالعشرات في صفوف عناصرها بين قتيل وجريح.

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وتزامنا، وفي جبهة البرح غرب محافظة تعز، حققت القوات المشتركة تقدماً جديداً وفرضت سيطرتها على مواقع ومناطق استراتيجية وكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة.

وشنت قوات اللواء الرابع عشر عمالقة بإسناد من اللواء الثامن والوية المشاة هجوماً بمسانده سلاح المدفعية على منطقة الفقاسة وجبل الرويقن، وأحكمت السيطرة عليها بعد تراجع مليشيات الحوثي وهروب عناصرها ولقي العشرات منهم مصرعهم وجرح آخرون في سلسلة عمليات شنتها وحدات المدفعية التابعة للواء الرابع عشر عمالقة على تجمعات لهم في منطقة البرح حيث أودت قذيفة استهدفت تجمعا حوثيا بحياة 15حوثيا دفعة واحدة نقلت جثثهم إلى مستشفيات البرح.

وفي الحديدة أوردت مصادر مطلعة عن وصول 13عشر قتيلاً وعشرات الجرحى إلى المستشفيات في الساعات الأولى من اندلاع المواجهات خلال اليومين الماضيين فيما لاذ آخرون بالفرار أثناء محاولاتهم التسلل نحو مواقع القوات المشتركة، وفي مديرية تمكنت القوات المشتركة من أسر قيادي حوثي كان برفقة عناصر يحاولون قطع إمداد القوات حسب قوله.