شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مغردون يتفاعلون مع هاشتاق "الصقور المخلصين" لتحية الجنود الإماراتيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلق مغردون إماراتيون، هاشتاق "الصقور المخلصين" لتحية الجنود الإماراتيين العائدين من اليمن الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي.



وحرص العديد من المغردين على توجيه تحية اعتزاز وتقدير للجنود لما قدموه من أعمال ساهمت في ترسيخ وتعزيز أمن المنطقة.. وفق “العين“.

وشارك في هشتاق #الصقور_المخلصين، مغردون إماراتيون وسعوديون ويمنيون وعرب، معربين عن شكرهم وتقديرهم لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الإماراتية العائدون من مهمة إعادة الأمل في اليمن.

وجاء إطلاق الهشتاق استعدادا لاستقبالهم يوم غدٍ الأحد، بعد أن أدوا واجباتهم بكل حرفية واقتدار، وأثبتوا بإرادتهم وشجاعتهم للجميع أن الدول لا تقاس بالحجم بل بإرادة الرجال.

وقال جمال الحربي على حسابه بموقع تويتر: " ذهبوا بلا تردد وأثبتوا أن الدول لا تقاس بالحجم .. فإرادة الجندي الإماراتي سطرت بطولات وإنجازات ستُخلد في سجل التاريخ يدٌ تقاتل ويدٌ تضمد الجراح ويد تغيث المحتاج .. عادوا بأجسادهم لكنهم باقون بأرواحهم وبيض صنائعهم في قلب وضمير كل يمني شريف".

فيما عيسى بن ضحي في تغريدة على حسابه قائلا: "الصقور المخلصين الاحتفال الوطني بعوده قواتنا المسلحة من اليمن يكرم وطنا الجنود البواسل الذين قدمو أرواحهم وقدمو تضحيات لأجل الوطن يستحقو التكريم والعرفان".

من جانبه، نشر عبدالرحمن آل الغريب صورة للجنود الإماراتيين مصحوبة بتعيلق: " هؤلاء الصقور المخلصين يقف لهم التاريخ احتراماً وتقديراً لما بذلوه من دعم ومساندة لأشقائهم في اليمن .. ويسطر التاريخ كل ما قدموه من تضحيات كريمة".

بدوره، قال سيف الدرعي في حسابه بـ"تويتر": " يوم استثنائي غداً .. نحتفي ونفتخر بتكريم قواتنا البواسل المشاركين بالمهمات.. هم سند وعون لكل محتاج . . إنتم درع الوطن بكم نفتخر ونعتز".

وتحتفل الإمارات، الأحد، بتكريم جنودها البواسل الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي في اليمن لما قدموه من تضحيات ومهام قتالية وإنسانية في أكثر من 22 محافظة يمنية.

وعن المهام الإنسانية التي قام بها جنود الإمارات في اليمن، قال فيصل بن حريرز في حسابه: " رافقت جنود الإمارات في بعض مهامهم الإنسانية في اليمن.. العطاء الإنساني ومساعدة الأهالي وتغير حياة الملايين منهم هو ما سيذكره اليمنيون عنهم".

ووجه محمد اليماحي في تغريدة تحيه إجلال وفخر وتقدير لجنود الإمارات البواسل الذين أثبتوا للعالم أجمع أنهم أصحاب بأسًا شديد، وعقيدة عسكرية صلبه، مدربون على أعلى من مستوى قتالي، ثابتون مثل الجبل في الميدان لا يخافون في الله خوفك لائم .

أما ناجي العريفي فقال مغردا: "من واحة الكرامة نستذكر تضحيات جنودنا البواسل بعد أن قدمو أرواحهم في سبيل عزة ورفعة هذا الوطن ونقول لمن عاودا بيض الله وجوهكم على ماقدمتموه لأجل الواجب الوطني والإنساني".

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كما قدم التحية عبدالله صبرآن لجنود الإمارات قائلا: "تحية إحترام وتقدير لجنودنا البواسل الصقورالمخلصين فخر الوطن وفخرنا وقفوا وقفة العز والشموخ مع الأشقاء في اليمن وسطروا معنى الإنسانية والأخوية مع جميع الدول العربية نعم فخورون بكم."

واعتبر حمد الكعبي جنود الإمارات درع الوطن وسيفه، قائلا في تغريدة على حسابه: " القوات المسلحة الإماراتية درع الوطن وسيفه، الصقور المخلصين بذلوا الأرواح، لحماية الوطن وأبنائه. تضحيات جنودنا في الميدان هي رمز للبطولة والشجاعة والإخلاص".

أما مريم عيد المهيري أعربت عن فخرها بجنود الإمارات البواسل الذين وقفوا وقفة رجل واحد مع الإنسانية ضمن التحالف العربي في اليمن...فنصروا الحق وزرعوا الأمل... وسطرت شجاعتهم قصص بطولاتهم.

وقدمت في تغريدة على حسابها بتويتر الشكر لهم قائلة: "شكر لكم يا صقور الإمارات على كل ما قدمتموه من تضحيات.. بكم نرفع الرأس أبداً ودائماً".

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، التحية للجنود الإماراتيين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.

وأضاف أنهم "ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفادت منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن.. حماة الاتحاد".

كما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، تحية اعتزاز لجنود الإمارات لمشاركتهم ضمن التحالف العربي باليمن، مؤكدا أنهم سيبقون سندا وعونا للبلد الشقيق.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غدا بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن".

وأضاف: "كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".

بدوره قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، إن الاحتفال الوطني بعودة القوات المسلحة الإماراتية من اليمن تكريم مستحق من وطن الوفاء لأبنائه.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: أن "احتفاء الإمارات بصقورها المخلصين وتقديرها تضحياتهم وأدائهم الرجولي وسام عرفان ووفاء من شعب عظيم وقيادة جليلة".

وتابع: "أنتم درعنا ورمحنا وجيش الكرامة والشهامة. نفخر بكم ونسمو.. الصقور المخلصون".