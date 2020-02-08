ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأحد الموافق 09 فبراير 2020م، رحلات جوية على النحو التالي :

رقم الرحله 603. خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1630 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0700 صباحا. (توقيت القاهره) Advertisements الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1230 ظهرا. الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله 632. خط الرحله : عدن - الخرطوم . الاقلاع : 0915 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله 633. خط الرحله : الخرطوم - عدن. الاقلاع : 1115 ظهرا. (توقيت الخرطوم) الوصول : 1415 ظهرا.

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