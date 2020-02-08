مسؤول حكومي يتفقد المواقع الأمامية لقوات الجيش في نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، اليوم السبت، أبطال الجيش الوطني في المواقع الأمامية بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وبحسب وكالة سبأ، فقد اشاد اللواء عبدالقوي شريف بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها الأبطال في مختلف جبهات القتال، وبالدور البطولي الذي يقومون به في دحر عناصر المليشيات الانقلابية المتمردة..مشدداً على ضرورة التحلي باليقظة والجاهزية القتالية العالية.

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كما التقى محافظ صنعاء ، مشائخ ووجهاء قبيلة الجدعان، وأثنى على الدور الذي يقومون به في دعم الجيش الوطني ومساندته في المعارك التي يخوضها في الجبهات القتالية.

من جهته، رحب قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جبران، بمحافظ صنعاء .. مثمنا جهود السلطة المحلية بمحافظة صنعاء في دعم الجيش الوطني ومساندته في معركته التي يخوضها من أجل استعادة الدولة واستكمال تحريرها ودحر التمرد الحوثي المدعوم ايرانيا.