شبوة .. تدشين فعاليات المهرجان الخامس للتراث والموروث الشعبي والفروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة لشؤون المديريات الغربية والشمالية محمد الفاطمي ،اليوم ، ومعه مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة محمد الاحمدي ،فعاليات المهرجان الخامس للتراث والمورث الشعبي والفروسية والهجن بمديرية عسيلان تحت شعار (تراثنا هوية وانتماء يفخر بها الاحفاد والابناء ).

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد نوه الوكيل الفاطمي بغزارة الموروث الشعبي بمديرية عسيلان التي تمثل مهد حضارة الدولة القتبانية القديمة .. مؤكداً على الحفاظ على التراث باعتباره من مكونات ومقومات الهوية الوطنية والحضارية.

وشارك في سباق الهجن خمسة وثلاثين متسابقا ولمسافة ثلاثة كيلو مترات.

وقام وكيل المحافظة الفاطمي ومدير الثقافة الاحمدي و العقيد مبارك العلم والامين العام كردة ،بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى لكل منهم وبمبلغ اثنين مليون ريال وبواقع مليون ريال للفائز الاول في السباقين،وستمائة الف ريال لاصحاب المركز الثاني واربعمائة الف ريال للمركز الثالث.

وشهدت فعاليات المهرجان الوان مختلفة من الفنون والرقصات الشعبية والزوامل كما تم تقديم عروض اخرى لانواع من الموروث الشعبي.