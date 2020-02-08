شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجل : انهيار حاد في صحة الفنان كاظم الساهر بعد تعرضه لحادث سير مروع .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد تداول أخبار عن تعرضه لحادث سير أو تسمم ، كشف مصدر مقرب من النجم العراقي كاظم الساهر ، الحالة الصحية لـ “القيصر” .

وأكد المصدر ، أن القيصر يمر بحالة صحية سيئة، وأنه يخضع لعلاج مكثف، داعيًا الله أن يشفيه قريبًا ، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مكتفيًا بالقول: “الله هو المشافي”.

وكانت انتشرت مؤخرا أخبار كثيرة حول حالة الساهر الصحية، ما بين تعرضه لحادث سير في أوروبا، وأخرى أكدت تعرضه لتسمم متعمد، وحتى الآن لم يظهر الساهر لينفي أو يؤكد ما تم تداوله، وإن كان المصدر قد أشار إلى وجوده في بيروت في الوقت الراهن.

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وتساءل الجميع عن مقطع الأغنية التي نشرت عبر صفحته على “فيسبوك” ما إذا كان من باب الاطمئنان عن وجوده على قيد الحياة، أو لتهدئة الوضع، وانتابت الجماهير المحبة للقيصر حالة نوعية من الارتياح بعد نشر الأغنية، إلا أن الأنباء الواردة ربما تعيد القلق لمحبيه.

وكانت أثارت تغريدة غريبة لأحد الأشخاص على تويتر بلبلة كبيرة وضجة حول صحّة الفنان كاظم الساهر، وحالة من القلق بين جمهوره على صحّته، حيث قالت التغريده أنَّ الفنان العراقيّ توفي في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، مُضيفه أنَّ سبب وفاته صادم، وهو قيام زوجته المغربية بدسّ السّمّ له في العشاء.

فانتشرت العديد من الأخبار عن وفاة الساهر بحادث سير في أحد الدول الأوروبية، ليتم تداولها بين الجمهور وسط تساؤلات كبيرة ومُطالبات من مكتبه الإعلامي بالخروج لنفي الخبر.

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