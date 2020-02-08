شكرا لبحثكم عن خبر (محمد العرب) يفجر مفاجأة خطيرة حول «فاطمة» ابنة الـ«12» ربيعاً.. هذا ما عثر عليه في كاميرا «أبو الكرر».. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضمن الأسرر التي عثر عليها المراسل الحربي لقناتي العربية والحدث في اليمن محمد العرب فقد كشف عن مفاجأة خطيرة في كاميرا المصور الحوثي ابو كرار الأكواع . وقال العرب : لم تفعلها القاعدة..!

لم تفعلها داعش..!

لم تفعلها منظمة حباد اليهودية المتطرفة..!

لم تفعلها جماعات ابو سياف الإرهابية..!

لم تفعلها جماعة بوكو حرام الإرهابية..!

حتى الحرس الثوري الارهابي لم يفعلها..!

الحوثيون فقط من يجندون فاطمة ذات 11 عام لتقاتل معهم..!

ترقبوا تقارير من كاميراتهم

وسبق أن غرد المراسل الحربي وفق رصد يمن تايم بالكشف عن محتويات الكاميرا على قناة العربية معلنا موعد بث ما عثر عليه بالقول :

تابعوا العربية والحدث لايام الأحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع القادم

لتتعرفوا على ادلة حصرية من كاميرا المصور الحوثي في عمليات تجنيد الاطفال والفتيات وكذلك فبركة انتصاراتهم في محافظة الجوف وحقيقة الاشتباكات والمعارك الوهمية

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