مصدر مسؤول في الأوقاف : عصابة مسلحة تبسط على أرضية وسط العاصمة قيمتها 3 مليارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة عن قيام عصابه مسلحة بإقتحام واغتصاب أرض مملوكة للأوقاف في مديرية شعوب تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليارات ريال.

وأدان مصدر مسؤول في مكتب الأوقاف بالأمانة قيام محمد بشير بالبسط والاعتداء على أرض مساحتها 180 لبنة مملوكة للأوقاف في موضعي بير العود ووادي الدولاب بمنطقة سعوان مديرية شعوب.

وأكد المصدر ان المدعو محمد بشير يعد من الأشخاص الذين يمارسون الاعتداء على اراضي الأوقاف، وضمن المدرجين في القائمة السوداء للمغتصبين والباسطين والمعتدين على اراضي الاوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وناشد المصدر المجلس السياسي الأعلى والاجهزة القضائية والأمنية التحرك الجاد إزاء الاعتداءات الحاصلة على أراضي الأوقاف وصونها.

ودعا الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد وإيقاف وردع المدعو بشير وعصابته، وكل من تسول له نفسه الإعتداء على أراضي الأوقاف والحفاظ عليها وحمايتها وإعادتها إلى الدولة.