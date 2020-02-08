شكرا لقرائتكم خبر عن صدور توجيهات عليا ل وزراء حكومة الانقلاب ..بمغادرة صنعاء فورا !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 07:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أصدر رئيس مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء يحيى الراعي توجيهات عاجلة لما يسمى وزراء حكومة الانقاذ التي شكلتها مليشيا الحوثي أقرأ أيضا : سري للغاية ..قتلى مليشيا الحوثي بالمئات في عملية ما أسماها "البنيان المرصوص" "صور وتفاصيل " اندلاع معارك طاحنة في الساحل الغربي والمليشيات تحرق مدينة الجاح بقصف عنيف غير مسبوق وسط استغاثة السكان ونزوح جماعي Advertisements "لم تفعلها القاعدة ولا داعش ولا اليهود والنصارى " وفعلها الحوثيين ..بالصوت والصورة جرائم الحوثي !! بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة لمتابعة ما أسماه تنفيذ توصيات المجلس بشأن مكافحة الأمراض والأوبئة. ووفقاً لمواقع إعلامية تتبع المليشيا فقد أقر مجلس النواب التابع للمليشيا في الجلسة التي رأسها رئيس المجلس يحيى الراعي تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشان متابعة تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بمكافحة الأمراض الوبائية، وانه تم التوصية باعتماد موازنة طوارئ لمواجهة المستجدات الوبائية في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات وغير ذلك من القرارات التي اتخذا المجلس والتي كان من أبرزها توجيه رسالة إلى ما يسمى رئيس حكومة الإنقاذ عبدالعزيز صالح بن حبتور بنزول الحكومة الميداني إلى محافظة الحديدة مع كل المختصين من الوزارات المعنية وحشد الجهود والإمكانات والمستلزمات والمعدات اللازمة وضرورة توفير المبالغ اللازمة لمكافحة الأوبئة والأمراض المنتشرة في المحافظة وتجفيف منابعها من خلال ردم البؤر الوبائية والقضاء على أي مسببات لهذه الأمراض والأوبئة الفتاكة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدور توجيهات عليا ل وزراء حكومة الانقلاب ..بمغادرة صنعاء فورا !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.