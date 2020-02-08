عااااااجل :مقاتلات التحالف تشن قصف هستيري يهز أرجاء صنعاء (الأماكن المستهدفة)

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 07:59 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شن طيران التحالف السعودي الإماراتي، اليوم سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بمحافظة صنعاء. Advertisements أقرأ أيضا : صدور توجيهات عليا ل وزراء حكومة الانقلاب ..بمغادرة صنعاء فورا !! وحسب مصدر أمني في وزارة داخلية حكومة صنعاء، فإن طيران التحالف شن 9 غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم، وغارة على جبل صلب بالمديرية ذاتها، في ظل تحليق متواصل في سماء المنطقة.

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