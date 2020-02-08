شكرا لقرائتكم خبر عن سري للغاية ..قتلى مليشيا الحوثي بالمئات في عملية ما أسماها "البنيان المرصوص" "صور وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 07:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل إحدى قاعات العزاء لمليشيا الحوثي الانقلابية والتي يظهر فيها حجم قتلى بالمئات. Advertisements وقالت المصادر بأن الصورة جمعت أسر لقتلى مليشيا الحوثي في عملية ما أسماها "البنيان المرصوص" حيث أظهرت حجم الكارثة التي حلت بهذه الأسر بعد فوات الآوان.

وأضافت بأن الصورة هي الحالة الحقيقة لما يحدث الآن في جبهات القتال في مديرية نهم شرقي صنعاء والجوف وصرواح، وهي مالم تعرضه قناة المسيرة لأنصارها المغرر بهم.



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