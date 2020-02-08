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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. وصول قيادات عسكرية حكومية بارزة ترافق "الصبيحي" إلى الرياض .. بعد مغادرة اليمن بصورة غير معلنة وبطلب من الدفاع السعودية.. (تفاصيل وأسماء)

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