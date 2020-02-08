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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..انفجار قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر

شن طيران التحالف العربي، اليوم سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بمحافظة صنعاء. وحسب مصدر أمني في وزارة داخلية حكومة صنعاء، فإن طيران التحالف شن 9 غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم، وغارة على جبل صلب بالمديرية ذاتها، في ظل تحليق متواصل في سماء المنطقة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. وصول قيادات عسكرية حكومية بارزة ترافق "الصبيحي" إلى الرياض .. بعد مغادرة اليمن بصورة غير معلنة وبطلب من الدفاع السعودية.. (أسماء + تفاصيل) Advertisements شاهد.. وسيم يوسف يصاب بالجنون بعد تسريب "صور خاصة" لأسرته .. صور صادمه وردنا الان..انفجار قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر شاهد.. ياباني يتزوج خليجية ثرية وعند بدء مراسم الزفاف كانت المفاجأة .. شاهد ماذا فعل؟ (فيديو صادم) عائلة حوثية شرسة ترعب الجميع وتكمنو من خداع التحالف بحيلة رهيبة..وفجاة تلقوا ضربة ساحقة ابادتهم جميعا..والخبر ينزل كالصاعقة على راس ابوعلي الحاكم

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