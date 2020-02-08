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صنعاء - ياسمين الخيامي - عائلة حوثية شرسة ترعب الجميع وتكمنو من خداع التحالف بحيلة رهيبة..وفجاة تلقوا ضربة ساحقة ابادتهم جميعا..والخبر ينزل كالصاعقة على راس ابوعلي الحاكم

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كانت هذه تفاصيل خبر عائلة حوثية شرسة ترعب الجميع وتكمنو من خداع التحالف بحيلة رهيبة..وفجاة تلقوا ضربة ساحقة ابادتهم جميعا..والخبر ينزل كالصاعقة على راس ابوعلي الحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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