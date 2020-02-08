شكرا لبحثكم عن خبر صور.. نبات البنجر يعود من جديد في أرض تبن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ياسر مقبل المقبلي:

في أثناء زيارتنا لمنطقة الوهط صباح هذا اليوم تلكم المنطقة الزراعية وجدنا فيها نبات أسمه البنجر وهو يعتبر من النباتات الجذرية المصنفة ضمن الخضراوات وقد كانت تزرع في السبعينيات القرن الماضي والأن أعيد زراعتها من جديد في أحدى مزارع منطقة الوهط هكذا هي أرض تبن أرض الخير والعطاء تتمتع بالتربة خصبة وتجود علينا دائما بالأشجار الجميلة ذات الروائح العطرية مثل الفل والكاذي والمذاق الحلو مثل نبات البنجر وهذه نعمة من الخالق وحدة لأهالي تبن فعليكم الأهتمام بأرضكم فالأرض موعوده بالخير والعطاء..

وفي تصريح إعلامي خص به إدارة الاعلام مديرية تبن :

قال المهندس سعيد صالح سيلان مدير إدارة الإرشاد الزراعي محافظة لحج إن زراعة بنجر السكر عادت إلى مديرية تبن من جديد بعد انقطاعها منذ التجربة الأولى التي تم تنفيذها في سبعينيات القرن الماضي.

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وأضاف سيلان أنه تم زراعة فدان بمحصول بنجر السكر بمزرعة عبدالله عبيد وهو من مواطني قرية بيت عياض كتجربة لافتًا أنه تم زراعة البنجر بدعم منظمة أدرا بتقديم شبكات تقطير التي ساعدت علي نمو هذا نبات.

وأوضح مدير الإرشاد الزراعي المهندس سيلان أن بنجر السكر تم زراعته قبل 40 عاماً في بعض الأراضي الزراعية بمنطقة بيت عياض والمقيبرة والمحلة أيام التعاونيات و الإصلاح الزراعي بمديرية تبن، الا أن التجربة لم تحقق النجاح المتوقع ومن ثم توقفت زراعته، من ذلك الحين إلى أن تم زراعته من جديد هذا العام في منطقة الوهط بمديرية تبن .