شكرا لبحثكم عن خبر الصحة العالمية تعلن تعثر انطلاق ثاني رحلات مطار صنعاء لأسباب فنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تعثر انطلاق ثاني رحلات مطار صنعاء ضمن الجسر الجوي لنقل المرضى لأسباب فنية.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب مساء الجمعة، مع شديد الأسف، لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم كما هو مخطط لها وذلك لأسباب فنية، وسوف نحدد موعدها في وقت لاحق".

وأكدت منظمة الصحة العالمية على التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.

وكانت طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت الاثنين، من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الأردن، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة صنعاء.