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انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين غربي مأرب بعد مصرع قائدهم العام

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات الجيش الوطني الجمعة، هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين في مديرية مجزر بمحافظة مأرب وتمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديد في جبهة الجرشب , بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية إن مواقع الحمراء والمقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات وتباب عدة أخرى تم السيطرة عليها وتأمينها والتوغل صوب بقية مناطق المديرية.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي تشهد انهيار غير مسبوق بعد مصرع قائد جبهتها العام في مجزر المكنى أبو العباس وإلى جانبه قيادات أخرى وعشرات العناصر الحوثية.

وبحسب المصادر تزامن الهجوم مع غارات جوية للتحالف العربي طالت تعزيزات وتحركات الحوثيين في المديرية ودمرت آليات وأطقم محملة بالمقاتلين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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