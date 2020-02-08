إجلاء 24 مريضاً من صنعاء على متن طائرة أممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية، السبت، من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين، وعلى متنها 24 يمنيا يعانون من أوضاع صحية حرجة.



ونقلت وكالة فرانس برس، عن المتحدثة، ان الرحلة أقلعت لتوّها من صنعاء باتجاه عمّان في الأردن.

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وكانت المنظمة أعلنت، أمس الجمعة، في تغريدة نشرتها على موقع مكتبها في اليمن على "تويتر": "مع شديد الأسف، لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم كما هو مخطط لها، وذلك لأسباب فنية، وسوف نحدد موعدها في وقت لاحق". كما أكدت التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.

وفي 3 فبراير، أقلعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء، تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، بأول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي إلى عمّان.

كما ذكر بيان أممي أن الرحلة الأولى لعملية الجسر الجوي الطبي، والتي نقلت عدداً من المرضى من أصل مجموعة أولية، تألفت من 30 شخصاً، إضافة لمرافقيهم، من صنعاء إلى عمّان.