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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني : أجزاء الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها بصعدة إيرانية الصنع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال قائد عسكري في الجيش الوطني، ان أجزاء الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، إيرانية الصنع .
وأسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني، اليوم السبت، طائرة مسيرة لمليشيا الانقلاب الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي "ان الدفاعات الارضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة".
واضلف الغنيمي "رصدت اجهزة الاستطلاع تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الارضية للجيش الوطني التعامل معها واسقاطها .. مشيرا الى انه بعد تجميع أجزائها تبين انها صناعة ايرانية".
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