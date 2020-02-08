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محمد بن زايد يوجه تحية إعتزاز وفخر لجنوده المشاركين في التحالف العربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

محمد بن زايد يوجه تحية إعتزاز وفخر لجنوده المشاركين في التحالف العربي

الخليج 365

وجه نائب ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، تحية إعتزاز وفخر لجنوده المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن .

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وقال في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365) "تحية اعتزاز وفخر..نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غدا بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن".

 

وأضاف "كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل..يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".

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