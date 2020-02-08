شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. أروى تهاجم المسؤولين بعد وفاة يمني بفيروس كورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت الفنانة اروى، هجوماً لاذعاً على على المسؤولين على خلفية وفاة مواطن يمني في الصين؛ على خلفية إصابته بمرض كورونا المستجد .. متهمة إياهم بعد مساعدة اي مواطن خارج بلاده وقت الأزمات .



وذكرت أروى تعرضها هي شخصيا لموقف مشابه عندما كانت هناك مشاكل في لبنان، وبعثت جميع الدول العربية لنقل مواطنيها من بيروت، وكانت هي موجودة آنذاك هناك، ولم تتلق مساعدة من سلطات بلادها، مؤكدة أن السفارة السعودية هي التي أخرجتها من لبنان.

وتعاطف المتابعون مع حديث أروى، موجهين رسائل إلى الدول المجاورة لليمن بسرعة التعاون وإرسال طائرات لإجلاء المواطنين اليمنيين بالصين؛ لإنقاذهم من فيروس كورونا القاتل، منوهين إلى أن الدول العربية لن تتخلى عن المواطنين اليمنيين وقت الشدة.

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