- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يطلع على الجاهزية القتالية لقوات الجيش في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
إطلع نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، على الجاهزية القتالية لقوات الجيش في محافظة الجوف، وذلك في إتصال هاتفي مع محافظ المحافظة، اللواء أمين العكيمي .
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أشاد نائب الئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والملاحم الخالدة التي يخوضونها في وجه ميليشيا الكهنوت الحوثية، معبراً عن شكره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم المستمرة في عملية التحرير.
وأكد نائب الرئيس اهتمام وتقدير فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوهاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود والمزيد من الجاهزية القتالية وتفقد أحوال المقاتلين الأبطال.
وأطلع محافظ الجوف خلال الاتصال نائب الرئيس على أوضاع الوحدات ومستوى الجاهزية وما يتمتع به الأبطال من جاهزية قتالية ومعنويات عالية، مؤكداً استمرار تنفيذ المهام وردع الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس يطلع على الجاهزية القتالية لقوات الجيش في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.