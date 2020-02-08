مليشيات الإصلاح بتعز تتلف عشرات الملفات الشخصية المتعلقة بعناصر القاعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

كشفت مصادر محلية بمحافظة تعز، عن تفاقم الخلافات بين فصائل المرتزقة حول ايرادات مصلحة الاحوال بالمحافظة.

وقالت المصادر أن مجاميع مسلحة تابعة لحزب الاصلاح، هاجمت مصلحة الأحوال بتعز وقامت بتدمير السيرفرات الخاصة بالأحوال المدنية واتلاف الكثير من الملفات ومنها وثائق لعدد كبير من عناصر تنظيم القاعدة الذين تم منحهم جوازات سفر ووثائق شخصية بأسماء متعددة.

واشارت المصادر الى أن القيادي في اللواء 170 دفاع جوي “عرفات الصوفي” طالب مدير الاحوال المدنية بتوزيع إيرادات المصلحة وتسليمها للجهات الأمنية على اعتبار أن مكتب الاحوال تابع لوزارة الداخلية، الا أن الاخير رفض ذلك ما ادى الى تصاعد الخلاف.

وتعد مصلحة الأحوال المدينة في تعز الاكثر ايرادا كونها مقصد لجميع المواطنين الراغبين بالسفر ، كما ظلت لسنوات كسوق سوداء لتجارة الجوازات.

وبحسب المصادر فقد لجأت مليشيات الاصلاح الى استغلال الخلاف القائم بين الصوفي ومدير الاحوال “اسكندر المخلافي” حول ايرادات المصلحة لتقوم بحرق عشرات الملفات والوثائق المتعلقة بالعديد من عناصر تنظيم القاعدة الذين منحهم الحزب بطائق شخصية وجوازات سفر بأسماء وهمية.

واضافت المصادر في تصريحها لـ” الخليج 365 ” أن قيادات اخوانية هددت بتصفية عدد من الموظفين في حال اخراجهم لأي معلومات تتصل بالملفات والوثائق التي تم إتلافها.