شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : مأرب أصبحت دار مستقر للقاعدة تحت رعاية حزب الإصلاح الإخواني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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