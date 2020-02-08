شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الجنرال الاحمر يفاجئ الجميع ويصدر توجيهات عاجلة تخص المعارك الجارية في الجوف ومأرب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 05:45 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر ، على أوضاع الوحدات العسكرية في جبهات القتال بمحافظة الجوف، ومستوى الجاهزية وما يتمتع به الأبطال من جاهزية قتالية ومعنويات عالية.

ووجه الأحمر ، بإستمرار تنفيذ المهام القتالية وردع الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه اليوم بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات والتطورات الميدانية .

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر رصده " أحداث نت " قبل قليل، أن نائب الرئيس، حيا البطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والملاحم الخالدة التي يخوضونها في وجه ميليشيا الكهنوت الحوثية، معبراً عن شكره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم المستمرة في عملية التحرير.

وأكد نائب الرئيس اهتمام وتقدير فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوهاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود والمزيد من الجاهزية القتالية وتفقد أحوال المقاتلين الأبطال.