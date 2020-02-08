عااااجل : الولايات المتحدة الأمريكية، تعلن عن قائمة مطلوبين يمنين ومكافأة مالية مغرية

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 03:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، قائمة جديدة بمطلوبين في تنظيم القاعدة في اليمن.
وعرضت وزارة الخارجية الامريكية في بيان رصده " أحداث نت " قبل قليل، عبر وسائل إعلامية، عن مكافأة مالية تصل إلى 11 مليون دولار مقابل الادلاء بمعلومات تقود للقبض على القياديان في التنظيم الارهابي "سعد بن عاطف العولقي" و"خالد سعيد باطرفي".
وخصصت الخارجية في بيانها 6 ملايين دولار مقابل العولقي و5 ملايين مقابل باطرفي.
ويأتي هذا الإعلان عقب تأكيد الرئيس الامريكي مقتل قائد تنظيم القاعدة الإرهابي في الجزيرة العربية "قاسم الريمي" في مأرب.
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