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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..العميد احمد علي عبد الله صالح يباغت الجميع ويقهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويثير اعجاب ولي العهد السعودي بعمل بطولي نادر اثلج صدور كل اليمنيين

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