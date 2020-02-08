مليشيا الحوثي تفرض اتاوات مالية جديدة على "بوفيهات" جامعة صنعاء

فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اتاوات جديدة، على ملاك البوفيهات بجامعة صنعاء، في ظل الاجراءات التعسفية الحوثية التي تستهدف أصحاب الدخل المحدود.



وقالت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، إن "الميليشيات الحوثية، أجبرت ملاك البوفيهات الواقعة داخل الحرم الجامعي بجامعة صنعاء، على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "الزكاة"، وهددت بإغلاق محلات الرافضين لتلك الإجراءات.



وتأتي هذه الإجراءات التعسفية في الوقت الذي تعاني فيه تلك المحلات من تراجع مبيعاتها وارتفاع نفقاتها خاصة بعد رفع ايجاراتها من قبل رئاسة الجامعة.



وعمدت مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، قبل خمس سنوات، إلى فرض اتاوات وجبايات غير قانونية تحت مسميات عديدة من بينها دعم ما يسمى بالمجهود الحربي وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال الحوثية.



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