اخبار الخليج / اخبار اليمن

أول رد من الجيش على مزاعم وصول الحوثيين مشارف مدينة مأرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر أول رد من الجيش على مزاعم وصول الحوثيين مشارف مدينة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على سوق صرواح والمشجح بعد معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين.


وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش سيطرت على موقع الاريالات الهام والمشرف على الخط الإسفلتي الرئيس الرابط بين مأرب وصنعاء، كما تمكنت من قطع خط الإمداد الحوثي الموصل إلى هيلان.

وأشارت إلى اشتدراج مجموعة من عناصر الحوثيين إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم، نتج عنه مصرع 36 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية.

وبحسب المصادر، استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات وآليات وعربة مدرعة تابعة للحوثيين في منطقة نجد العتق بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب وتمكنت من تدميرها بالكامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من الجيش على مزاعم وصول الحوثيين مشارف مدينة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا