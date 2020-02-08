شكرا لبحثكم عن خبر أول رد من الجيش على مزاعم وصول الحوثيين مشارف مدينة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على سوق صرواح والمشجح بعد معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين.



وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش سيطرت على موقع الاريالات الهام والمشرف على الخط الإسفلتي الرئيس الرابط بين مأرب وصنعاء، كما تمكنت من قطع خط الإمداد الحوثي الموصل إلى هيلان.

وأشارت إلى اشتدراج مجموعة من عناصر الحوثيين إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم، نتج عنه مصرع 36 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية.

وبحسب المصادر، استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات وآليات وعربة مدرعة تابعة للحوثيين في منطقة نجد العتق بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب وتمكنت من تدميرها بالكامل.