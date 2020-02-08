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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شطارة : لا يوجد خيار بديل عن تنفيذ إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
الخليج 365
أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أنه لا يوجد خيار بديل عن تنفيذ إتفاق الرياض .
وقال في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "لا يوجد خيار بديل عن تنفيذ إتفاق الرياض الا تنفيذ الاتفاق بكامل نصوصه" .
واضاف "الكرة في ملعب التحالف الذي يعلم علم اليقين من المعرقل ومن يرفض ومن يتهرب من التنفيذ .. الانتقالي سيظل متمسك بالاتفاق وبتعزيز علاقته بدول التحالف" .. مؤكداً أن وعد الرجال للرجال .
ووقع المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، في الخامس من نوفمبر الماضي، إتفاق في العاصمة السعودية الرياض لإنهاء الخلافات وتوحيد الصفوف لمواجهة الميليشيات الحوثية الإنقلابية .
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