شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تقرر ‘‘إخصاء’’ المغتصبين وحقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية تمامًا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تزامنًا مع انتشار حالات الاغتصاب في المغرب، قررت الحكومة المغربية وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.

ويأتي ذلك باعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات.

ويسير المغرب بهذا القانون الجديد على نهج بلدان أخرى، اختارت الإخصاء لوضع حد للمغتصبين، منها مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تقرر ‘‘إخصاء’’ المغتصبين وحقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم_الجنسية تمامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.