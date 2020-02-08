شكرا لبحثكم عن خبر من مدينة الموت الصينية "ووهان".. الطلاب اليمنيون يناشدون الحكومة سرعة إجلائهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جدد الطلاب اليمنيين المبتعثين في الصين مناشدتهم للحكومة بإجلاءهم من مدينة ووهان، و تقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، و عدم تركهم فريسة للهواجس والضغوط النفسية والمعنوية المترتبة على الحجر الصحي.

و قالت الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب اليمن في الصين في بيان لها اليوم الجمعة، إن هناك تراخٍ و إهمال متعمد من قبل الحكومة في تلبية متطلبات الطلاب وعوائلهم.

و أضافت : “نتابع بقلق كبير الأوضاع الحالية التي يمر بها الطلاب اليمنيون وعائلاتهم و أبناؤهم في مدينة ووهان الصينية مع انتشار و تفشي الوباء و زيادة عدد الحالات المصابة في المدينة لأكثر من ثمانية آلاف حالة اصابة”.

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و أشار البيان إلى “الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات و الجامعات الصينية تجاه الطلاب اليمنيين وتقديم جل الاهتمام و الرعاية لهم”. موضحا أن هناك تراخٍ و إهمال متعمد من قبل الحكومة في تلبية متطلبات الطلاب و عوائلهم.

و جدد البيان مناشدة الطلاب للحكومة للاضطلاع بدورها الإنساني و الأخلاقي والمسؤولية القانونية تجاه أبنائها الطلاب و سرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تعرض الطلاب للإصابة بالفيروس.

و طالب البيان بالإجلاء الفوري للطلاب من مدينة ووهان و تقديم الدعم و الرعاية الصحية و النفسية لهم و عدم تركهم فريسة للهواجس و الضغوط النفسية و المعنوية المترتبة على الحجر الصحي.

و حمل البيان الحكومة المسؤولية الكاملة عن المضاعفات النفسية و الصحية للطلاب نتيجة هذا التقاعس و التلكؤ في الاستجابة للمناشدات التي وجهت سابقاً للحكومة وعبرت عنها بيانات الهيئة الإدارية و اللجنة الطلابية أو مناشدات الطلاب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.