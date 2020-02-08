شكرا لبحثكم عن خبر انفجارات عنيفة على الحدود اليمنية السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - هزت انفجارات عنيفة مساء الجمعة، الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، ناتجة عن سلسلة مكثفة من الغارات على مواقع الحوثيين.
وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن طيران التحالف شن أكثر من ثمان غارات على مواقع الحوثيين في مديريتي حرض وبكيل المير الحدوديتين مع منطقة جازان.
وتشهد جبهات الحدود معارك متقطعة بين الحوثيين من جهة والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف من جهة أخرى.
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