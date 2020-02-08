شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون إلغاء رحلة المرضى من مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، إنه تم إلغاء رحلة المرضى التي كان من المزمع إقلاعها اليوم من مطار صنعاء الدولي لأسباب غير معروفة.

ونقلت وكالة سبأ الحوثية عن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن رحلة المرضى التي كان من المفترض مغادرتها اليوم المطار وعليها 23 مريضاً و25 مرافقاً ألغيت لأسباب مجهولة مبيناً أن المرضى وصلوا المطار في الصباح الباكر وتم اتخاذ كافة اجراءات السفر وتقديم التسهيلات لهم.

ولفت الشايف إلى أن المرضى انتظروا بصالة المغادرة لأكثر من ثمان ساعات، ما آثار حالة استياء في أوساط المرضى والعاملين في المطار، خاصة عندما تم إشعارهم بإلغاء الرحلة. وفق قوله.

وكانت طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت الاثنين، من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الأردن، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة صنعاء.