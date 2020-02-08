شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون عن صفقة تبادل أسرى جديدة في محافظة شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، تحرير أربعة من أسراها في صفقة تبادل مع القوات الحكومية في محافظة شبوة (شرقي اليمن). وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة عبدالقادر المرتضى، في تغريدة على "تويتر"، إن وساطة محلية نجحت، في عملية تبادل لأربعة من أسرى الجماعة مع قوات حكومية في محافظة شبوة شرقي البلاد. وكانت الجماعة قد أعلنت أواخر يناير الماضي تحرير 8 من أسراها في صفقتي تبادل مع القوات الحكومية في محافظتي شبوة والضالع.

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