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شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سقط عدد من القتلى والجرحى من طاقم ومرضى مستشفى ميداني بمنطقة الجفرة الواقعة في بلاد الجدعان شمالي محافظة مأرب، إثر قصف حوثي بقذائف الهاون استهدف المستشفى وتسبب بتدميره بشكل شبه كلي.
وقالت مصادر خاصة لـ"يمن برس" إن الاستهداف جاء بقذائف الهاون جراء تقدم جماعة الحوثي على مديريات مجزر وحريب القراميش وفي محاولة منها السيطرة على أهم الأماكن وهي الجفرة والتي تبعد عن معسكر ماس الاستراتيجي 15 كيلو مترًا فقط.
وقالت مصادر صحية لـ"يمن برس" إن عددًا من طاقم ومرضى المستشفى قتلوا وأصيب آخرون جراء القذائف، ولم يتسن لنا إلى الآن الحصول على احصائية دقيقة لهذه الخسائر.
وقد أظهرت صور حصل عليها "يمن برس" كمية الدمار الذي حصل للمستشفى بسبب القصف الحوثي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.