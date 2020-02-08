شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي لحج يقدم دعماً طبياً لمستشفى ردفان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قدم المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى ردفان العام.

وسلم عضوا الجمعية الوطنية ماجد المشرقي ورايد المزاحمي، الأدوية والمستلزمات إلى إدارة المستشفى، وسط حضور رئيس المجلس الانتقالي بردفان فيصل عمر ونائبه ياسر محمود. Advertisements بدوره قدم مدير مكتب الصحة بردفان أوسان فضل، الشكر لقيادة المجلس الانتقالي في المحافظة والمديرية على هذه المبادرة. فيما اعتبرت قيادة المجلس أن هذه الكمية تُعد بادرة أولى نحو تقديم مزيداً من المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفى، الذي يقدم جهود كبيرة بفضل إدارته رغم الصعوبات.

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