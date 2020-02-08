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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يستهدف بتسع غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في نهم بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بتسع غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في نقيل فرضة نهم.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
وكثف التحالف غارات، خلال الأيام القليلة الماضية، في صنعاء والجوف ومأرب.
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