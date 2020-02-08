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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. ناشط حقوقي يشن هجوماًً حاداً على الأحزاب السياسية: لها دور سلبي في تفاقم الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
الشحات غريب
قال الناشط الحقوقي فواز غالب البكاري إن الأحزاب السياسيه في اليمن كان لها دور سلبي في تفاقم الأوضاع في الداخل اليمني ولم تستطيع إستيعاب ما جرى ولم تتعاطي مع الأحداث المؤسفه كما ينبغي..
وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، فقد بقت الاحزاب في دور المتفرج ولم يكن لها صوت مدوي تجاه الأحداث الجاريه في البلاد وكان دورها كالحارث في البحر الامر الذي يهدد الوحده والمشروع الوطني.
وتابع" البكاري على الاحزاب أن تقوم بمعالجه عاجله لادائها المتعثر في السنوات الماضيه وان تعمل وبشكل عاجل في تطبيع الحياة العامه واخماد الانقلاب الحوثي واستعادة الدوله عن طريق تحقيق الدوله الاتحاديه.
وسخر البكاري من حالة المحاصصه الإدارية التي عكفت عليها الاحزاب السياسيه خلال الفتره المنصرمه، وكأن وجود الحزب السياسي هو لأجل المنصب فقط.بينما يفترض ان يكون وجود الحزب منحاز لخدمة الوطن والمواطن على السواء.
وقال البكاري إن الحزب المعتمد بعالم السياسه هو الحزب الذي يتسابق لخدمة المواطن والوطن ويكون حزبآ مدنيا لا حزبا مليشاويا وذو نزعة عسكريه.
وشدد على ضرورة ترك المناكفات والمكايدات السياسيه والتراشقات الاعلاميه فذلك ليس من أخلاق الرجال الاوفياء لاوطانهم.
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