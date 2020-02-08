شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطوره ..السفير محمد جميح يفجر مفاجه مزلزله على الرئيس هادي والجنرال الاحمر.. ويكشف رسالة خطيرة من دولة عظمى فضحت الشرعية وجعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا ( نص الرسالة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاكهة لذيذة وهيا رخيصة الاثمان ولا انتبه اليها احد فقط تناولها على الريق لأنها تحميك من الضغط والجلطات الدماغية والسكتات القلبية وتنهي هذه المشاكل الصحية للابد "تعرف عليها" شاهد هاذا الامام الحرم عادل الكلباني يفجر مفاجأة مزلزله ويصارح هذا القرار للجميع تعرف على هذا الرجل الخروف من يكون.. (فيديو صادم ) الجيش الوطني يشن هجوم عنيف في الجوف ويحقق وانتصارات كبيرة .. والحوثيين يفرون باتجاه ”الواغرة“ سلاح الشرعية بيد الحوثي والحكومة اليمنية تفرط بأحد ابرز أمور السيادة

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