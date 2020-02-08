بكل جرأة .. ميريام فارس تداعب أحد معجبيها على المسرح وتمارس رغبتها المفضلة: ‘‘أنا من فوق وأنت من تحت’’ .. شاهد ماذا فعل؟؟ (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - بكل جرأة داعبت ميريام فارس أحد معجبيها على المسرح وتمارس رغبتها المفضلة: ‘‘أنا من فوق وأنت من تحت’’

تحدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أحد معجبيها في الرقص، بعدما اعتلى خشبة المسرح بشكل مفاجئ، وذلك خلال حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في الأردن.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل ميريام فارس، ظهر فيه شاب يقف بجوارها على المسرح، وقامت الفنانة اللبنانية بمداعبته أمام الجمهور.

ووجهت ميريام حديثها للشاب قائلة: ”بدك تتحداني في الرقص، خلاص أرقص إنت من تحت وأنا من فوق“، فما لبث أن استجاب الشاب ونزل على ركبتيه، فضحكت المطربة اللبنانية وقالت له: ”لا ما قصدي هيك“.

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